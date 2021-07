Les patients COVID récupérés peuvent avoir une intelligence considérablement réduite, suggère une grande étude

Les personnes qui ont déjà été infectées par COVID-19 et se sont rétablies peuvent avoir une intelligence considérablement réduite, suggère une nouvelle étude publiée dans EClinicalMedicine. La recherche s’ajoute à une liste croissante de préoccupations concernant l’impact à long terme du COVID-19 sur le corps et le cerveau, et suggère que des études à long terme devraient commencer immédiatement pour évaluer à quel point les effets pourraient être graves.

Menée par l’Imperial College de Londres, l’étude a porté sur 81 337 personnes qui ont participé à une évaluation en ligne dans le cadre du Great British Intelligence Test. Il s’agit d’un test cognitif validé cliniquement qui implique une série de courts défis cérébraux, ainsi qu’un questionnaire à remplir. Vous pouvez passer le test vous-même ici.

Sur ces 81 337 personnes, certaines avaient déjà eu une infection au COVID-19 confirmée par des tests mais n’avaient pas été hospitalisées (N = 326), et certaines avaient été hospitalisées pour un COVID-19 sévère (N = 192). Les résultats ont été utilisés pour évaluer leur capacité cognitive, qui a ensuite été comparée à l’échantillon global pour identifier les effets persistants de l’infection au COVID-19.

Après avoir contrôlé des facteurs tels que l’âge, le sexe, l’éducation, la langue maternelle et la maniabilité, entre autres, les chercheurs ont découvert une diminution des déficits cognitifs chez ceux qui avaient précédemment contracté COVID-19, qui a été encore exacerbée par des cas plus graves. Ceux qui présentaient des symptômes respiratoires ont obtenu de plus mauvais résultats au test que ceux qui n’avaient pas de problèmes respiratoires, et il y avait une augmentation marquée des déficits avec ceux qui sont allés à l’hôpital pour leurs symptômes.

Bien qu’il puisse y avoir de nombreuses raisons à ces résultats, les chercheurs ont largement exploré les facteurs de confusion possibles, y compris les conditions préexistantes et les symptômes COVID-19 en cours, et ont constaté que le contrôle de ces facteurs laissait les résultats relativement inchangés.

Le chercheur principal et universitaire du long COVID Adam Hampshire a publié un fil sur Twitter résumant les résultats.

«Il ne s’agit pas seulement d’une longue covid – cela compare les personnes qui ont eu la covid avec celles qui n’en ont pas eu, quels que soient les symptômes persistants. La plupart des personnes qui avaient eu covid ont déclaré avoir été guéries, mais environ 25% avec une covid confirmée ont signalé des symptômes persistants (c’est-à-dire une longue covid) », a tweeté le professeur Christina Pagel, directrice de l’unité opérationnelle clinique de l’University College London, dans un autre fil expliquant les résultats.

«Les déficits cognitifs persistaient, que les symptômes persistants soient présents ou non, et ne dépendaient pas non plus du temps écoulé depuis la covid. Cela semble suggérer qu’il s’agit d’un effet de longue durée. Cela ne dépend pas non plus de problèmes de santé préexistants.

Les déficits ne sont pas mineurs non plus – ceux qui étaient auparavant sous ventilateur avaient un déficit de 0,47, tandis que ceux sans ventilateur avaient un déficit de 0,27. Pour mettre cela en perspective, le déficit moyen vécu par les patients victimes d’un AVC est de 0,24 (plus le déficit est élevé, plus le patient a de problèmes cognitifs). De plus, le déficit était encore plus important que la personne moyenne ayant signalé des difficultés d’apprentissage (0,38).

Les déficits les plus prononcés chez les patients COVID-19 étaient ceux du raisonnement, de la résolution de problèmes, de la planification spatiale et de la détection des cibles, ce qui correspond aux rapports précédents de « brouillard cérébral ».

Comme pour toutes les données autodéclarées, l’interprétation des résultats doit être effectuée avec prudence. Un biais d’échantillonnage pourrait jouer un rôle (bien que les auteurs aient fait de leur mieux pour l’atténuer), et de nombreux autres facteurs peuvent jouer dans les évaluations neurologiques. Cependant, l’étude semble mettre en évidence un impact significatif et durable sur les patients de tous âges, et appelle à une enquête substantielle plus approfondie sur ceux qui vivent maintenant avec une longue COVID.